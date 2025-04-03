Более 1100 пушистиков: пограничники показали, собаки каких пород служат в ГПСУ

фото: ГПСУ

В настоящее время в Государственной пограничной службе Украины несут службу более 1100 тренированных собак, включая племенных и щенков

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Служебные собаки пограничников получают специальную подготовку по следующим направлениям:

розыск пограничной службы и розыск пограничного контроля;

поисково-штурмовые;

специальные собаки (натренированные на поиск наркотиков и психотропов или оружия, боеприпасов взрывчатки, а также табачных изделий);

минно-розыскные и часовые.

"Среди этих собак почти пол тысячи — это немецкие овчарки, еще более трехсот — бельгийские овчарки. В зависимости от задач и участков, украинские пограничники используют также ретриверы, спаниелы, терьеры, в общей сложности почти 40 разных пород собак", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Ровенской области пограничники задержали иностранца с гранатой и наркотиками. Во время проверки на его личные вещи сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ.