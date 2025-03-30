В Одессе из горящего дома спасли женщину и кота
Пожар произошел вчера вечером, 29 марта, в многоквартирном доме в Одессе. К счастью, обошлось без жертв
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Оказалось, что на улице Базарной загорелась квартира на втором этаже жилого дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади в 30 квадратных метров.
"Сотрудники ГСЧС спасли женщину и кота, с верхнего этажа эвакуировали 6 человек", – говорится в сообщении.
По данным специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
Напомним, ранее в Одессе из горящего дома спасли собак, еще два животных погибли.
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