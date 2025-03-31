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31 марта 2025, 12:20

В Ровенской области пограничники задержали иностранца с гранатой и наркотиками

31 марта 2025, 12:20
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фото: ГПСУ
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В Ровенской области пограничники остановили для проверки авто под управлением гражданина Азербайджана. Муж перевозил наркотическое вещество, муляж гранаты и имел запрет на пребывание в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В ходе проверки документов пограничники установили, что иностранец находится на территории Украины незаконно. Позже выяснилось, что задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за нарушение в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Также при проверке на его личные вещи сработала служебная собака натренированная на поиск наркотических веществ. В ходе осмотра было обнаружено вещество серо-зеленого цвета, а также муляж ручной гранаты. Кроме того, нарушитель по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения.

На место остановки транспортного средства пограничники вызвали сотрудников полиции.

Решается вопрос о принудительном выдворении иностранца за пределы Украины.

Напомним, в Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамин.

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Ровенская область ГПСУ пограничники Граната наркотики иностранец
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