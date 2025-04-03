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03 квітня 2025, 21:10

Понад 1100 пухнастиків: прикордонники показали, собаки яких порід служать у ДПСУ

03 квітня 2025, 21:10
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фото: ДПСУ
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Наразі в Державній прикордонній службі України несуть службу понад 1100 тренованих собак, включно з племінними та щенятами

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Службові собаки прикордонників отримують спеціальну підготовку за такими напрямами:

  • розшукові прикордонної служби та розшукові прикордонного контролю;
  • пошуково-штурмові;
  • спеціальні собаки (натреновані на пошук наркотиків та психотропів, або зброї, боєприпасів вибухівки, а також – тютюнових виробів);
  • мінно-розшукові та вартові.

"Серед цих собак майже пів тисячі — це німецькі вівчарки, ще понад 3 сотні — бельгійські вівчарки. Залежно від завдань і ділянок, українські прикордонники використовують також ретриверів, спанієлів, тер’єрів, загалом майже 40 різних порід собак", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Рівненщині прикордонники затримали іноземця з гранатою і наркотиками. Під час перевірки на його особисті речі спрацювала службова собака натренована на пошук наркотичних речовин.

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