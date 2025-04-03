Понад 1100 пухнастиків: прикордонники показали, собаки яких порід служать у ДПСУ
Наразі в Державній прикордонній службі України несуть службу понад 1100 тренованих собак, включно з племінними та щенятами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Службові собаки прикордонників отримують спеціальну підготовку за такими напрямами:
- розшукові прикордонної служби та розшукові прикордонного контролю;
- пошуково-штурмові;
- спеціальні собаки (натреновані на пошук наркотиків та психотропів, або зброї, боєприпасів вибухівки, а також – тютюнових виробів);
- мінно-розшукові та вартові.
"Серед цих собак майже пів тисячі — це німецькі вівчарки, ще понад 3 сотні — бельгійські вівчарки. Залежно від завдань і ділянок, українські прикордонники використовують також ретриверів, спанієлів, тер’єрів, загалом майже 40 різних порід собак", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Рівненщині прикордонники затримали іноземця з гранатою і наркотиками. Під час перевірки на його особисті речі спрацювала службова собака натренована на пошук наркотичних речовин.
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