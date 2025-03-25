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25 марта 2025, 18:38

Спецслужбы РФ вербуют украинцев в группах соцсетей и даже на украинских сайтах

25 марта 2025, 18:38
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фото: иллюстративное
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Правоохранители сначала находили информацию о возможной вербовке в Telegram-каналах, где предлагают наркотики и присутствуют наркозависимые люди, но впоследствии такие предложения начали появляться и в других ресурсах

Как передает RegioNews, об этом рассказал заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небитов в интервью "Цензор.НЕТ".

"Искали из-за них. Но когда начинали разматывать определенную ситуацию, выяснять, где первоначально было объявление, они рассказывали, что оно было на местном форуме, где люди ищут работу", - говорит он.

По словам Небитова, российские спецслужбы "дошли уже до такого уровня, что могут и на украинских сайтах давать предложения для вербовки граждан".

Среди завербованных исполнителей правоохранители не фиксируют пророссийские или украинофобские настроения. Обычно люди делают это за денежное вознаграждение, которое им обещают. Нередко кураторы прибегают к шантажу и угрозам.

Напомним, в Харькове задержан вражеский агент , который готовил взрывное устройство для теракта.

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