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21 марта 2025, 11:32

В Тернополе 14-летняя школьница заложила взрывчатку под полицейский автомобиль

21 марта 2025, 11:32
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фото: Национальная полиция
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В Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, подозреваемую в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время обследования территории админздания полиции сотрудник территориального подразделения обнаружил под служебным автомобилем черный рюкзак, а неподалеку - мобильный телефон с павербанком. О подозрительной находке сообщили все экстренные службы.

В найденном рюкзаке взрывотехники обнаружили самодельное взрывное устройство, которое безопасно обезвредили. Как выяснилось, с помощью изъятого на месте происшествия мобильного телефона проводился видеоконтроль и дистанционная активация взрывного устройства.

В тот же день правоохранители установили лицо, причастное к закладке взрывного устройства. Ею оказалась 14-летняя школьница.

В одном из мессенджеров девушке было предложено денежное вознаграждение за выполнение определенных задач. Действуя по полученным инструкциям, она приобрела в одном из магазинов города необходимые компоненты и химические вещества, после чего самостоятельно изготовила взрывное устройство.

Впоследствии, следуя указаниям вражеской спецслужбы, она установила его под служебный автомобиль, припаркованный возле территориального подразделения полиции.

В настоящее время девушка сообщена о подозрении. Злоумышленница находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, российские спецслужбы пытались завербовать школьника из Тернопольщины. Мальчик сам обратился к стражам порядка.

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

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