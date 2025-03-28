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28 марта 2025, 10:53

Наводили российские удары на Донетчину: СБУ задержала двух агентов РФ

28 марта 2025, 10:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Служба безопасности задержала двух агентов Российской Федерации в Донецкой области. Они корректировали авиационные удары агрессора по позициям сил обороны в прифронтовых районах региона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным ведомства, чтобы получить координаты для управляемых авиабомб, каждый из агентов действовал порознь.

Так, в Краматорске задержана 41-летняя предпринимательница, которая под видом выездной торговли продуктами питания шпионила для ФСБ.

Установлено, что предательница скрыто наблюдала за блокпостами и опорными пунктами обороны, которые проезжала на собственном авто во время коммерческих поездок по территории общины.

Одновременно она фиксировала геолокацию военных объектов на гугл-картах для дальнейшего "отчета" российской спецслужбе.


Еще одним фигурантом оказался 42-летний житель Славянска, работавший на российскую военную разведку (более известную как игру).

По инструкции окупантов предатель пытался выявить штабы и запасные командные пункты Сил обороны. Для этого обходил местность общины, где шпионил по местам наибольшего сосредоточения украинских войск.

Собранные координаты фигурант направлял в русскую игру через анонимный чат в "Одноклассниках".

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным в интересах кремля.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала российского агента, планировавшего теракт вблизи территориального центра комплектования в Херсоне.

На днях Служба безопасности сорвала очередную попытку россиян расшатать общественно-политическую ситуацию в западных областях Украины. Задержана агентурная пара России, которая готовила сразу два взрыва в Тернополе.

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