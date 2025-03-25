04:50  25 марта
Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила подругу: видео попало в соцсети
03:45  25 марта
В Хмельницком жена военного родила от другого мужчины и выбросила малыша на помойку
02:50  25 марта
Суд взыскал с РФ компенсацию украинскому военному, потерявшему руку на войне
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 10:41

Удар по Сумам: в городе продолжаются аварийные работы

25 марта 2025, 10:41
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

Утром 25 марта в Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте вражеского ракетного удара. Привлечена специальная техника для разгрузки строительных материалов

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в поврежденных многоэтажных жилых домах спасатели производят демонтаж аварийных конструкций.

Кроме того, на месте происшествия работают кинологи.

Также производятся работы по временному восстановлению поврежденных взрывной волной кровель и окон.

Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум.

Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).

В жилых домах и учебных заведениях, других помещениях повреждено более 2 тысяч окон.

По словам президента Владимира Зеленского, известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Сумы спасатели ГСЧС кинологи атака многоэтажка завалы
В Херсонской области россияне убили одного человека и шестерых ранили
25 марта 2025, 09:33
Россияне за сутки более 350 раз атаковали Запорожскую область
25 марта 2025, 09:21
В Сумской области силы ПВО сбили 10 российских БпЛА
25 марта 2025, 08:58
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Одесской области будут судить правоохранителя, который зарабатывал на переправке мужчин за границу
25 марта 2025, 11:17
Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик: травмированы 7 пассажиров
25 марта 2025, 11:04
На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, которые заплатили по 3500 долларов, чтобы сбежать в Венгрию
25 марта 2025, 10:35
Смерть ребенка в столичной стоматологии: врач отстранен от работы
25 марта 2025, 10:24
В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, продававших "путевки" за границу за 12 000 долларов
25 марта 2025, 10:13
Ночная атака на Украину: Россия запустила баллистическую ракету и 139 дронов
25 марта 2025, 09:49
В Киеве чиновник РГА переплатил за лампы при обустройстве укрытий
25 марта 2025, 09:40
В Херсонской области россияне убили одного человека и шестерых ранили
25 марта 2025, 09:33
Российский блеф в Эр-Рияде: что стоит за предложениями Кремля
25 марта 2025, 09:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »