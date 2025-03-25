Удар по Сумам: в городе продолжаются аварийные работы

фото: ГСЧС Сумщины

Утром 25 марта в Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте вражеского ракетного удара. Привлечена специальная техника для разгрузки строительных материалов

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в поврежденных многоэтажных жилых домах спасатели производят демонтаж аварийных конструкций.

Кроме того, на месте происшествия работают кинологи.

Также производятся работы по временному восстановлению поврежденных взрывной волной кровель и окон.

Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум.

Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания (среди них - школа).

В жилых домах и учебных заведениях, других помещениях повреждено более 2 тысяч окон.

По словам президента Владимира Зеленского, известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей.