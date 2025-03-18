фото: УНИАН

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 18 мая провели длительный телефонный разговор, в ходе которого обсуждали захватническую войну РФ против Украины. Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины

Об этом со ссылкой на РосСМИ пишет "Европейская правда", передает RegioNews.

В разговоре, как говорится, Путин снова возложил на Украину ответственность за возможный срыв предложенного США полного прекращения огня на 30 дней.

Среди новых требований диктатор назвал "остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ". Также Путин пожаловался на якобы "варварские преступления" украинцев в Курской области.

"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву", - заявляют российские СМИ.

В то же время Путин согласился с предложением Трампа, чтобы стороны отказались "от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры". Он якобы "сразу дал российским военным ответную команду".

Во время разговора РФ анонсировала обмен пленных с Украиной в формате 175 на 175 19 марта, а также возвращение 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы по обсуждению "украинского урегулирования".

Напомним, ранее Путин выдвинул Трампу новое условие прекращения огня в Украине.