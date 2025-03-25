В Херсонской области россияне убили одного человека и шестерых ранили
В Херсонской области 24 марта из-за российской агрессии погиб один человек, а шестеро получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 26 населенных пунктов.
Также враг направил ракетный удар баллистике по Херсонскому району.
Российские военные били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. В частности повредили 4 частных дома.
Кроме того, оккупанты повредили гаражи и частный автомобиль.
Напомним, сегодня утром российские захватчики ударили по Днепровскому району Херсона беспилотником, ранен 19-летний парень.
В Херсоне из-за вражеской атаки ранен 19-летний пареньВсе новости »
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