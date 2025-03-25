Ночная атака на Украину: Россия запустила баллистическую ракету и 139 дронов
В ночь на 25 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 139 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 78 ударных БПЛА типа Шахед (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.
Еще 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Киевщина, Черкасщина и Одесщина.
Напомним, на Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие, ранены работники.
Кроме того, утром 25 марта россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы.