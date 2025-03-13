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13 марта 2025, 18:09

"Россия согласна", но есть нюансы: Путин впервые сделал заявление о предложении прекращения огня в Украине

13 марта 2025, 18:09
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Фото: YouTube
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Глава Кремля выступил с заявлением о предложении перемирия в Украине. Он начал говорить, что якобы это перемирие выгодно Украине, потому что "РФ повсюду наступает".

Российского диктатора цитируют росСМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин впервые сделал заявление по поводу перемирия, на которое согласилась Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии. Глава Кремля заявил, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но "которые приводят к долгосрочному миру и будут устранять причины кризиса".

Он также заявил, что якобы Украине выгодно сейчас иметь перемирие на 30 дней, потому что "все ее военные заблокированы на Курщине" (такой информации действительно нет).

"ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет разрешаться ситуация на линии столкновения в случае перемирия", - заявил российский диктатор.

Путин заявил, что идея перемирия верна, но он еще хочет кое-что обсудить с США. По его словам, он может позвонить по телефону президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Путин может затягивать перемирие. Предполагают, что российский диктатор наконец согласится, но Кремль будет пытаться добиться для себя "лучших условий".

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