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13 марта 2025, 21:07

Многообещающе, но недостаточно: Трамп прокомментировал заявление Путина о прекращении огня в Украине

13 марта 2025, 21:07
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Фото: YouTube
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Президент США Дональд Трамп сделал заявление о словах Путина о перемирии в Украине. По словам американского лидера, он готов лично поговорить с диктатором

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина "многообещающим, но не полным". По словам американского лидера, он готов поговорить с российским диктатором Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Также Дональд Трамп заявил, что его посланник Стив Виткофф ведет серьезные переговоры в РФ. Ожидается, что в скором времени он встретится лично с диктатором Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - заявил Трамп.

Напомним, что на перемирие согласилась Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии. В своем заявлении диктатор Путин заявил, что РФ согласна с предложениями, но "которые приводят к долгосрочному миру и будут устранять причины кризиса". Он также заявил, что якобы перемирие выгодно только для Украины, потому что "армия РФ повсюду наступает".

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