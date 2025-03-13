Фото: YouTube

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о словах Путина о перемирии в Украине. По словам американского лидера, он готов лично поговорить с диктатором

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина "многообещающим, но не полным". По словам американского лидера, он готов поговорить с российским диктатором Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Также Дональд Трамп заявил, что его посланник Стив Виткофф ведет серьезные переговоры в РФ. Ожидается, что в скором времени он встретится лично с диктатором Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - заявил Трамп.

Напомним, что на перемирие согласилась Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии. В своем заявлении диктатор Путин заявил, что РФ согласна с предложениями, но "которые приводят к долгосрочному миру и будут устранять причины кризиса". Он также заявил, что якобы перемирие выгодно только для Украины, потому что "армия РФ повсюду наступает".