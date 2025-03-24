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24 марта 2025, 07:52

С сегодняшнего дня на дорогах Украины станет больше камер: адреса

24 марта 2025, 07:52
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фото: из открытых источников
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С 24 марта на автомобильных дорогах Украины начнут работать дополнительные 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, 36 комплексов установят в новых местах, а четыре – возобновят работу.

Кроме того, во Львове два прибора, которые фиксируют превышение скорости, будут дополнительно контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская);
  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины).

С расположением всех комплексов автофиксации ПДД можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня 2020 года. Сначала эта инициатива была введена в Киевской области и Киеве.

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