фото: СБУ

В результате взрыва в здании полиции в Одесской области 23 марта пострадали трое полицейских. СБУ квалифицирует взрыв как попытку теракта, возбуждено уголовное производство

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, взрыв прогремел около 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка.

Трое полицейских получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медпомощь.

Правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Напомним, взрыв в здании полиции произошел в городе Беляевка. На месте погибла женщина.