СБУ расследует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт: ранены 3 полицейских
В результате взрыва в здании полиции в Одесской области 23 марта пострадали трое полицейских. СБУ квалифицирует взрыв как попытку теракта, возбуждено уголовное производство
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, взрыв прогремел около 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка.
Трое полицейских получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается медпомощь.
Правоохранители проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.
Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) УК Украины.
Напомним, взрыв в здании полиции произошел в городе Беляевка. На месте погибла женщина.