На Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде
В субботу, 22 марта, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не учел состояние дорожной ситуации и наехал на 12-летнюю велосипедистку из Луцкого района
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП велосипедистку с травмами доставили в больницу.
Всего за минувшие сутки в результате ДТП пострадали 3 человека, из них двое детей
Напомним, накануне на Буковине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли отец с сыном.
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