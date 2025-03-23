ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
В Хмельницкой области вблизи села Чепелика столкнулись грузовик ЗИЛ-131 и легковой автомобиль Toyota Yaris. В результате ДТП травмировались пять человек, среди них двое детей
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла в субботу, 22 марта.
В результате ДТП травмировались пять пассажиров легковушки: 1975, 1993, 1999, 2015 и 2020 годов рождения.
Беременная женщина, 1993 года рождения, зажата в истерзанном авто. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую и передали медикам.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
ГСЧС Украины призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, на Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.