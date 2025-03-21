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21 марта 2025, 14:12

Нацгвардии дали добро на использование оружия во время "массовых беспорядков"

21 марта 2025, 14:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады одобрил законопроект, разрешающий Национальной гвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время подавления массовых беспорядков среди гражданского населения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что новый закон существенно расширяет полномочия Национальной гвардии Украины. В частности, он предусматривает почти неограниченное право на использование огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров против митингующих.

"Все это – в закрытом от общества режиме и под соусом предоставление Нацгвардии больше полномочий "для защиты государства". В то же время новые правки от комитета предоставляют Нацгвардии больше полномочий "эффективно" разгонять митинги", – отмечают в ЦПК.

Новая редакция законопроекта №10311 позволяет Нацгвардии применять огнестрельное оружие. В частности, для прекращения массовых беспорядков, даже без обязательного предупреждения митингующих.

Также планируется разрешить использование резиновых и пластиковых дубинок, слезоточивого газа и электрошокеров в отношении участников протестов.

Отдельно рассматривают возможность маркировки нарушителей во время беспорядков, например с помощью краски.

Еще одним механизмом станет использование беспилотников, однако их применение описано достаточно обобщенно.

Верховная Рада планирует рассмотреть этот законопроект во втором чтении на следующей неделе.

Напомним, в Украине разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн.

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