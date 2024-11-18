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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
18 ноября 2024, 09:03

Как увеличить эффективность подразделений Нацгвардии на передовой

18 ноября 2024, 09:03
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Проблемы распыления подразделений Нацгвардии на фронте
Проблемы распыления подразделений Нацгвардии на фронте
фото: НГУ
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Нацгвардия выполняет боевые задания по всем ключевым направлениям: Покровск, Харьков, Сиверск, Запорожье, Купянск, Торецк.

В начале полномасштабного вторжения применение НГУ сложилось так – отдельные батальоны и роты подчинялись другим воинским частям ВСУ. Это было логическое решение, ведь у бригад НГУ не было необходимого тяжелого вооружения, и не могли брать на себя полосу ответственности.

С другой стороны, воевать в качестве временно приданных сил означает большие проблемы в организации, обеспечении, низком взаимодействии и слаженности. За этими сроками на войне всегда стоят дополнительные потери живых людей и низкие результаты.

В 2023 году руководство страны решило развернуть в НГУ "бригады наступления", и бригады НГУ начали развертывать как обычные равноценные пехотные бригады. Решение опять-таки логично, зачем развертывать новые соединения с нуля, когда можно опираться на готовые кадры, и свести значительное количество отдельных рот и батальонов НГУ в единые соединения. Бригады НГУ начали получать более тяжелое вооружение. В этом году Нацгвардия получила даже новые 155 мм самоходные гаубицы DITA.

Но формирование "бригад наступления" не было доведено до логического результата. Теперь на фронте одновременно применяются и бригады и остается практика применения отдельных батальонов и рот, которые продолжают прилагаться к разным частям ВСУ. Это очень тяжело администрировать, тяжело работать с личным составом, проводить ротации, обеспечивать. Такие условия абсолютно невыгодны и ухудшают выполнение боевых задач. А главное – это увеличивает потери людей. Люди в таких отдельных временно приданных ротах и батальонах изнашиваются и теряют боеспособность гораздо быстрее. Страдают бойцы, командиры, а проигрывает государство и выигрывает враг.

Согласно открытым источникам, осенью 2024 года можно отметить одновременное применение на фронте 8 "бригад наступления" и одновременно с этим - 8 отдельных батальонов и 21 отдельной роты.

"Бригады наступления", к тому же, разрываются на отдельные части.

Такая модель применения совершенно не соответствует обстановке. Враг создает превосходство над нашими войсками в первую очередь благодаря улучшению организации, слаженности, управления. Но вместо того, чтобы улучшать эти компоненты, мы продолжаем организовывать и управлять войсками так, как когда-то в начале 2022-го.

Поскольку бригады НГУ выполняют самостоятельные задачи на всех ключевых участках фронта, очевидным и логичным решением было бы подчинить все отдельные роты и батальоны отдельных частей НГУ в состав бригад НГУ. Конечно, им придется увеличить соответственно фронт и полосу ответственности, но бригады получат больше сил, бойцы получат больше порядка, государство улучшит организацию и применение. И это позволит достигать гораздо больших результатов на фронте, качественнее защищать нашу страну.

Все подразделения и части НГУ должны использоваться исключительно в составе соединений НГУ. Кажется, простое логическое решение, но у нас это без какой-либо общественной огласки не удается продвинуть.

война Нацгвардия Юрий Бутусов фронт
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