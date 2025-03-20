Минобороны потратило более 51 млрд грн на оружие, которое не получили ВСУ, — ГПК

фото: Минобороны

Министерство обороны Украины сообщило о 51,4 млрд грн, которые оно уплатило поставщикам за оружие, которое не получило в установленные контрактом сроки. Речь идет о "просроченной дебиторской задолженности". Глава ведомства Рустем Умеров не знает, за какую часть этих денег теперь судится Минобороны

Об этом сообщил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, речь идет о более чем 51 млрд грн, "слитых в унитаз" за оружие, которое не было поставлено в определенные контрактами сроки. Оборонное ведомство деньги заплатило, сроки в контрактах истекли, а оружие военные так и не получили.

Шабунин также объявил, что речь идет исключительно о контрактах, оплаченных Минобороны без Агентства оборонных закупок (АОЗ) в 2022-2023 годах.

"51 млрд грн — просроченная дебиторская задолженность по вооруженным контрактам Минобороны (на февраль 2025 г.) Такую сумму Минобороны заранее заплатило по контрактам, оружие по которым так и не было поставлено", — говорится в сообщении.

Центр противодействия коррупции поинтересовался: "исков на какую сумму подало МОУ против недобросовестных поставщиков?"

В ведомстве ЦПК получил ответ: "запрашиваемая информация в Минобороны не создавалась".

"Я отказываюсь верить, что Умеров не знает… Если и правда не знает, то это — вопиющая некомпетентность (даже как на Умерова). Если знает, но "стесняется" ответить, то, предполагаю, что судится Минобороны за меньшую сумму, чем оружие не поставлено. Представьте, вы министр обороны воюющей страны. Вам критически не хватает денег, помощь от США под вопросом, а по контрактам вашего ведомства просрочки на 51 млрд. Но вы, вместо того чтобы пойти в суды и забрать эти миллиарды (плюс пеню и штрафы), клеите дурака: "запрашиваемая информация в Минобороны не создавалась". Или наоборот, вы сознательно не подаете в суд, чтобы недобросовестные поставщики и деньги себе оставили, и оружие не привезли, и штрафы не уплатили. Безотносительно коррупция это или, извините, долбограйство - ВСУ осталось без оружия, а мы - без денег", - подытожил Виталий Шабунин.

Напомним, еще 26 ноября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины.

Как известно, в ноябре прошлого года Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что не намерен увольнять министра обороны Рустема Умерова.