12:06  21 березня
Порушення з боку ТЦК: Лубінець розповів, скільки скарг надійшло у 2025 році
11:32  21 березня
У Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль
07:10  21 березня
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили військового через борг свого знайомого
UA | RU
UA | RU
21 березня 2025, 14:12

Нацгвардії дали добро на використання зброї під час "масових заворушень"

21 березня 2025, 14:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроєкт, який дозволяє Національній гвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ під час придушення масових заворушень серед цивільного населення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазанчається, що новий закон істотно розширює повноваження Національної гвардії України. Зокрема, він передбачає майже необмежене право на використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів проти мітингувальників.

"Все це – в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень "для захисту держави". Натомість нові правки від комітету надають Нацгвардії більше повноважень "ефективно" розганяти мітинги", – зазначають у ЦПК.

Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю. Зокрема для припинення масових заворушень, навіть без обов’язкового попередження мітингувальників.

Також планується дозволити використання гумових і пластикових кийків, сльозогінного газу та електрошокерів щодо учасників протестів.

Окремо розглядають можливість маркування порушників під час заворушень, наприклад, за допомогою фарби.

Ще одним механізмом стане використання безпілотників, однак їх застосування описано досить узагальнено.

Верховна Рада планує розглянути цей законопроєкт у другому читанні вже наступного тижня.

Нагадаємо, в Україні дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн.

Читайте також: Як збільшити ефективність підрозділів Нацгвардії на передовій

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацгвардія зброя масові заворушення цивільні електрошокер протести митинг ВР
Міноборони витратило понад 51 млрд грн на зброю, яку не отримали ЗСУ, — ЦПК
20 березня 2025, 19:50
Україна залишилась без далекобійних ракет ATACMS
13 березня 2025, 08:55
Дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн
10 березня 2025, 12:35
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які за 8000 доларів збиралися переправити в Угорщину 24-річного чоловіка
21 березня 2025, 14:19
Трудове рабство: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр
21 березня 2025, 13:55
Зеленський прокоментував нічну атаку РФ: що сказав президент
21 березня 2025, 13:30
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими подружжя
21 березня 2025, 12:56
ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
21 березня 2025, 12:45
19-річний киянин намагався підпалити банк на замовлення РФ
21 березня 2025, 12:33
Порушення з боку ТЦК: Лубінець розповів, скільки скарг надійшло у 2025 році
21 березня 2025, 12:06
РФ обстріляла газовимірювальну станцію "Суджа", щоб звинуватити Україну
21 березня 2025, 12:00
У Білозерці на Херсонщині росіяни вбили 70-річного чоловіка
21 березня 2025, 11:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Ігор Луценко
Олександр Коваленко
Тарас Загородній
Всі блоги »