Нацгвардії дали добро на використання зброї під час "масових заворушень"

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Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради схвалив законопроєкт, який дозволяє Національній гвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ під час придушення масових заворушень серед цивільного населення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазанчається, що новий закон істотно розширює повноваження Національної гвардії України. Зокрема, він передбачає майже необмежене право на використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів проти мітингувальників.

"Все це – в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень "для захисту держави". Натомість нові правки від комітету надають Нацгвардії більше повноважень "ефективно" розганяти мітинги", – зазначають у ЦПК.

Нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю. Зокрема для припинення масових заворушень, навіть без обов’язкового попередження мітингувальників.

Також планується дозволити використання гумових і пластикових кийків, сльозогінного газу та електрошокерів щодо учасників протестів.

Окремо розглядають можливість маркування порушників під час заворушень, наприклад, за допомогою фарби.

Ще одним механізмом стане використання безпілотників, однак їх застосування описано досить узагальнено.

Верховна Рада планує розглянути цей законопроєкт у другому читанні вже наступного тижня.

Нагадаємо, в Україні дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн.

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