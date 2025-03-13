Украина осталась без дальнобойных ракет ATACMS

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на американское информагентство Associated Press.

"В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. По словам американского чиновника и украинского депутата в комитете по вопросам обороны, в Украине закончились эти ракеты", - говорится в сообщении агентства.

Говорят, что в целом США предоставили Украине несколько десятков таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января текущего года.

Отметим, что американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации могут иметь дальность от 140 до 300 км.

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