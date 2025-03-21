Массированная атака дронов на Одессу: возникли масштабные пожары, пострадали подростки
Из-за массированной атаки ударных БпЛА на Одесщину поздно вечером 20 марта пострадали три подростка. В результате пожаров и "прилетов" повреждена гражданская инфраструктура в Одессе и районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.
"Вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка. По предварительной информации, пострадали 3 подростка", - уточнили спасатели.
Последствия российских обстрелов были ликвидированы более 70 чрезвычайными работниками и 22 единицами пожарной техники.
Напомним, в четверг, 20 марта, около 22:00 российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и район.
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