РФ обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа", чтобы обвинить Украину

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Россия обвинила Силы обороны Украины в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны, ведь захватчики сами ударили по ней из артиллерии

Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что россияне уже неоднократно обстреливали ГИС "Суджа". Так, летом 2024 года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад войска РФ снова ударили по ней КАБами.

"Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что ранее захватчики использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

В Генштабе призвали доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям окупантов.

Напомним, общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 900 тысяч солдат.