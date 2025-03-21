Оккупанты ударили по Херсону: раненая женщина

фото: Херсонская МВА

Российские войска утром совершили атаку на два района Херсона. В результате обстрелов пострадала женщина, а также было повреждено здание заведения дошкольного образования

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, российские оккупанты после 9.00 в очередной раз атаковали с дрона Днепровский район.

Минно-взрывную травму получила 57-летняя херсонка. Она доставлена в больницу. Медики доследуют пострадавшую.

Кроме того, с утра враг обстрелял также заведение дошкольного образования в Корабельном районе Херсона.

"Российские террористы продолжают воевать с учебными заведениями в Херсоне. В результате утренних обстрелов со стороны оккупационных войск значительные разрушения потерпело одно из заведений дошкольного образования Корабельного района", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов есть жертва, пострадали трое мирных жителей.