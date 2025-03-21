Поврежденные дома и авто: полиция показала последствия обстрелов Киевщины

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Сегодня, 21 марта, оккупанты в очередной раз нанесли удар беспилотниками по Киевщине. Повреждения зафиксировали в трех районах региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, в Броварском и Бориспольском районах в результате вражеской атаки повреждены частные дома. В Фастовском районе повреждено хозяйственное здание и металлический навес. Кроме того, в Обуховской области поврежден автомобиль и гаражное помещение.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за массированной атаки ударных БпЛА на Одесщину поздно вечером 20 марта пострадали трое 17-летних подростков. В результате пожаров и "прилетов" повреждена гражданская инфраструктура в Одессе и районе.

Также сообщалось, что в ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.