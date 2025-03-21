Ночью Украину атаковали более 200 российских дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждены сбития 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. 81 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона сбила 14 ударных беспилотников над Сумщиной.