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21 марта 2025, 11:49

В Белозерке в Херсонской области россияне убили 70-летнего мужчину

21 марта 2025, 11:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Херсонской области, в поселке Белозерка, в результате атаки беспилотника погиб 70-летний мужчина. Начато официальное расследование

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, утром в пятницу, 21 марта, военнослужащие РФ атаковали БПЛА одну из улиц в Белозерке Херсонского района.

В результате погиб 70-летний мужчина, который в момент взрыва находился на улице.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, российские войска утром совершили атаку на два района Херсона. В результате обстрелов пострадала женщина, а также было повреждено здание заведения дошкольного образования.

В ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.

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