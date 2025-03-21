07:36  21 марта
На Львовщине полиция разыскала школьников, избивших парня с инвалидностью
06:05  21 марта
Облил керосином и поджег: житель Киевщины хотел убить свою сожительницу
05:43  21 марта
"Три топора" возмездия: артиллеристы ГУР показали, как уничтожают оккупантов под Покровском
UA | RU
UA | RU
21 марта 2025, 12:06

Нарушения со стороны ТЦК: Лубинец рассказал, сколько жалоб поступило в 2025 году

21 марта 2025, 12:06
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в СМИ случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, всего за эти 2,5 месяца поступило 40 индивидуальных обращений по поводу нарушений в Харьковской области. Речь идет о недопуске адвокатов, применении силы, оружия и других спецсредств, непринятии документов и других нарушениях.

"Важно отметить, что каждый такой случай не остается без должного внимания — я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", — отметил Лубинец.

Он отметил, что действия работников ТЦК, где велосипедистов сбивают машиной и затем люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины, недопустимы и нуждаются в реагировании.

Напомним, в Харьковской области работник ТЦК избил пожилого мужчину. А в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

Тем временем в Верховном Суде решили, что незаконная мобилизация не освобождает украинцев от службы в армии.

В то же время, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Дмитрий Лубинец Омбудсмен Харьковская область Харьков жалоба
На Харьковщине работник ТЦК избил пожилого мужчину
20 марта 2025, 10:37
Взятка за снятие с учета: в Сумской области задержали работника ТЦК
18 марта 2025, 05:34
"Остановились, чтобы помочь": в Харьковском ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста и заявили, что это было случайно
17 марта 2025, 19:51
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Львовщине в частном доме нашли мертвыми супругов
21 марта 2025, 12:56
ВАКС продлил меру пресечения эксглаве Хмельницкой МСЭК Крупе
21 марта 2025, 12:45
19-летний киевлянин пытался поджечь банк по заказу РФ
21 марта 2025, 12:33
РФ обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа", чтобы обвинить Украину
21 марта 2025, 12:00
В Белозерке в Херсонской области россияне убили 70-летнего мужчину
21 марта 2025, 11:49
В Тернополе 14-летняя школьница заложила взрывчатку под полицейский автомобиль
21 марта 2025, 11:32
Когда школы и сады становятся мишенями, а не убежищем
21 марта 2025, 11:15
Оккупанты ударили по Херсону: раненая женщина
21 марта 2025, 11:15
Поврежденные дома и авто: полиция показала последствия обстрелов Киевщины
21 марта 2025, 10:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Игорь Луценко
Александр Коваленко
Тарас Загородний
Все блоги »