Нарушения со стороны ТЦК: Лубинец рассказал, сколько жалоб поступило в 2025 году

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В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в СМИ случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, всего за эти 2,5 месяца поступило 40 индивидуальных обращений по поводу нарушений в Харьковской области. Речь идет о недопуске адвокатов, применении силы, оружия и других спецсредств, непринятии документов и других нарушениях.

"Важно отметить, что каждый такой случай не остается без должного внимания — я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", — отметил Лубинец.

Он отметил, что действия работников ТЦК, где велосипедистов сбивают машиной и затем люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины, недопустимы и нуждаются в реагировании.

Напомним, в Харьковской области работник ТЦК избил пожилого мужчину. А в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

Тем временем в Верховном Суде решили, что незаконная мобилизация не освобождает украинцев от службы в армии.

В то же время, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.