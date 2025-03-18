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Взятка за снятие с учета: в Сумской области задержали работника ТЦК
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18 марта 2025, 05:34

Взятка за снятие с учета: в Сумской области задержали работника ТЦК

18 марта 2025, 05:34
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фото: полиция
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Сотрудник одного из РТЦК и СП в Сумской области требовал взятку за исключение мужчины из реестра уклонников от военной службы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В ноябре 2024 года гражданин узнал, что его внесли в реестр уклонистов от призыва. Чтобы решить это, он обратился к работнику РТЦК и СП, предложившему исключить его из учета за 600 долларов.

Впоследствии служащий предложил еще одну "услугу" – изготовить военно-учетный документ для бронирования от мобилизации без прохождения медкомиссии и других процедур. За это потребовал еще 800 долларов.

При передаче второй части взятки полицейские задержали фигуранта. Ему объявили подозрение.

Правоохранители продолжают расследование с целью установления других причастных к преступной схеме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе военный "штамповал" за 16 тысяч долларов фиктивные диагнозы из психбольницы.

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