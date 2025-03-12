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12 марта 2025, 13:25

Мобилизация с нарушениями: должностным лицам ТЦК и ВЛК грозит заключение

12 марта 2025, 13:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, законодательную инициативу №12442 поддержали 273 нардепа.

Так, проектом предлагается установление уголовной ответственности за:

  • нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 УК);
  • нарушение военно должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК);
  • расширить круг субъектов коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") УК, путём указания в п. 1 примечания к указанной нормы на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летних комиссий.

За соответствующие нарушения, совершенные в условиях военного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

Среди авторов законопроекта – Максим Павлюк (фракция "Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Доверие").

Напомним, в Тернопольской области будут судить работников ТЦК, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

В Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, требовавшего 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва.

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