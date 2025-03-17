В Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню
Автомобиль ТЦК подрезал велосипедиста в Индустриальном районе Харькова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-сообщество Харьков Life Харьков.
Отмечается, что событие произошло в воскресенье, 16 марта.
"Вчера возле Горизонта бусик гнался за мужчиной на большую, тот попал прямо им под колеса", - говорится в сообщении.
Велосипедист скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, в Харькове работник ТЦК разбил окно в авто и распилил газовый баллончик в сторону водителя.
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