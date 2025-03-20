На Харьковщине работник ТЦК избил пожилого мужчину
В городе Лозовая Харьковской области произошла потасовка при участии представителя территориального центра комплектования (ТЦК) и пожилого мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украину 24/7 – новости.
По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в одном из районов города. Причины конфликта пока не известны.
Напомним, в Харькове работник ТЦК разбил окно в авто и распилил газовый баллончик в сторону водителя.
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