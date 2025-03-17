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17 марта 2025, 19:51

"Остановились, чтобы помочь": в Харьковском ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста и заявили, что это было случайно

17 марта 2025, 19:51
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фото: иллюстративное
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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне во время передвижения мобильной группы оповещения по городу Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.

Как сообщили в ведомстве, гражданин двигался на велосипеде посреди проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие.

В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, усложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля.

Представители ТЦК сообщили, что после инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия.

В результате нарушения правил дорожного движения участниками ДТП было повреждено транспортное средство велосипедиста.

По этому факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование.

Напомним, в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

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