В Украине изменили правила прохождения ВВК

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Стартовала реформа военно-врачебных комиссий, предусматривающая оформление постановлений в электронном виде. С 1 апреля 2025 г. этот процесс станет обязательным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-страницу министра обороны Рустема Умерова.

По его словам, в Украине продолжается реформа военно-врачебных комиссий, чтобы упростить процессы для военнослужащих.

Как это работает:

Запущен электронный кабинет ВЛК в Медицинской информационной системе ВСУ, заменяющий бумажные выводы на онлайн-формат.

Направления на ВЛК из реестра "Оберег" автоматически поступают в кабинет ВЛК.

Выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отображаются в приложении "Резерв+".

Постановления о военнослужащих хранятся в МИС ВСУ.

"С 1 марта 2025 года военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, смогут оформлять электронные постановления, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина. В настоящее время продолжается служебное расследование.