В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто

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В Харькове сотрудники ТЦК и СП открыли огонь из травматического оружия во время преследования нарушителя и повредили его автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как отмечается, в Салтовском районе Харькова правоохранители заметили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские остановили автомобиль, чтобы выписать водителю штраф. Полиция и работники ТЦК просили мужчину предоставить водительское удостоверение и военно-учетные документы, но он не отказался это сделать и попытался скрыться.

Чтобы остановить нарушителя, работник ТЦК и СП произвел несколько выстрелов из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал, но транспортное средство получил повреждения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, эксначальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 млн грн.