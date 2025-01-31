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31 января 2025, 13:53

Походы в ТЦК станут проще: что предлагают в Минобороны

31 января 2025, 13:53
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фото: armyinform
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В Министерстве обороны хотят "отвязать" необходимость приходить именно в тот ТЦК, где человек состоит на учете

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас ведомство проводит важную реформу экстерриториальности. То есть, если человек стал на учет впервые в одной области, а позже начал жить в другой - он будет иметь возможность пойти именно к тому ТЦК, куда ему будет удобнее.

"Экстериториальность дает больше свободы, больше гибкости. Ты не должен ехать к себе в родной город, зачем тратить это время", - говорит Черногоренко.

Изменения в посещении ТЦК ожидаются уже в ближайшее время. Этот вопрос обсуждается с Генеральным штабом ВСУ.

Аналогичный подход коснется и военно-врачебных комиссий.

"Уже к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных ВЛК и сможем проходить медицинское освидетельствование в любом заведении здравоохранения, которое удобно человеку", - добавила замглавы Минобороны.

Напомним, военнообязанные граждане, не успевшие пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, не будут получать штрафы и не будут объявлены в розыск.

Также сообщалось, что теперь получить электронные направления на ВЛК военнообязанные смогут через Резерв+.

Минобороны ТЦК ВВК Прописка место проживания
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