Фото: прокуратура

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Одессе. Мужчины одевали военную форму и притворялись сотрудниками ТЦК. Дальше они "ловили" мужчин на улицах и требовали деньги

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Четверо мужчин в Одессе выслеживали мужчин призывного возраста на улицах. Они представлялись сотрудниками полиции и ТЦК, а затем – под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа злоумышленники запугивали мужчин и требовали деньги.

В одном из случаев потерпевший отдал им 38 тысяч гривен, в другом – почти 41 тысячу гривен. После получения денег злоумышленники "успокаивали" мужчин, что якобы их данные теперь будут внесены в базу "Оберіг" и у них не будет проблем с мобилизацией. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что бывший начальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 миллионов гривен. В ходе расследования стражи порядка задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта премиальных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.