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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Кабинет министров Украины дал "зеленый свет" электронным направлениям на военно-больничную комиссию (ВЛК) для военнообязанных граждан. Теперь, говорит премьер-министр, украинцам не придется часами стоять в очередях возле ТЦК для получения документа.

Направление на ВЛК теперь можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через "Резерв+". Эта функция, прежде всего, будет доступна для тех граждан, которые хотят пройти ВЛК добровольно.

"Людям, получившим повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", – подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что у "ограниченно пригодных" еще будет три месяца для прохождения ВЛК без штрафов. По ее словам, это будут решать законодатели, однако есть позиция, которую нужно дать людям около трех месяцев. Ведь ВЛК нужно пройти более миллиона человек.

Также сообщалось, что после вступления в силу нового постановления Кабмина о порядке отсрочки от призыва возникла обеспокоенность по поводу преподавателей и студентов - не лишат ли их отсрочки во время каникул . .Депутат отметил, что уже направлено обращение в Кабмин, и чиновники пообещали внести изменения в постановление.