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07 марта 2025, 10:38

Американская компания закрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам

07 марта 2025, 10:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies перестала предоставлять Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Об этом на условиях анонимности сообщили "Милитарному" несколько пользователей коммерческого сервиса, передает RegioNews.

Официальной причиной такого решения, согласно полученным сообщениям от администрации Maxar, стал "административный запрос".

Однако, как пишет издание, фактически отключение является следствием решения правительства США, запрещающего передачу разведывательных данных Украине.

Это ограничение было введено администрацией президента Дональда Трампа через Государственный департамент и касается предоставления американскими компаниями спутниковой информации для украинских пользователей.

Maxar Technologies является одним из ключевых поставщиков спутниковых коммерческих снимков для Украины. Благодаря их данным, украинские пользователи могли отслеживать перемещение российских войск, а также анализировать последствия ударов по стратегическим объектам как на временно оккупированных территориях, так и в самой России.

Как известно, ранее мы писали, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил , что США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных для Украины.

В то же время он заявил, что ждет снятия паузы после сообщения от президента Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам.

Украина США разведка Maxar разведывательные данные спутниковые снимки
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