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Из-за технических проблем поставка бельгийских F-16 в Украину задерживается. В то же время глава бельгийского правительства уверен, что самолеты передадут раньше, чем заявляют СМИ.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что есть задержка со снабжением Украины истребителей F-16 из-за технических проблем. В то же время, он опроверг заявления СМИ о поставках этих самолетов до 2028 года: по словам Барта де Вевера, это произойдет гораздо быстрее.

"Мы уже готовим пилотов. Есть также механики, мы обеспечим запасными частями. И я не исключаю, что в этом году F-16 поедут в Киев или поедут в Украину. Но это уже будет больше для запчастей. Но в следующем году мы также предоставим самолеты, которые будут боеспособными", - отметил премьер-министр Бельгии.

Перед встречей с партнерами на саммите ЕС Барт де Вевер уточнил, что Бельгия планирует поставить истребители F-16 в Украину до 2026 года.

Следует отметить, что в начале февраля стало известно о получении второй партии истребителей F-16 от Нидерландов. Первую партию в Нидерланды передавали еще осенью 2024 года.