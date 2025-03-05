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Директор ЦРУ подтвердил, что помощь США для Украины действительно была приостановлена, как сообщалось в СМИ. Он также заявил, что ждет возобновления сотрудничества

Об этом рассказал корреспондент Fox Business Эдуард Лоуренс, передает RegioNews.

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и передачу разведывательной информации Украине. Это подтвердил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф.

Он также добавил, что с нетерпением будет ждать завершения паузы и возобновления сотрудничества с Украиной.

"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете. Ретклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту", - сказал он.

Следует отметить, что Украина и США уже обсуждают дату и место встречи для переговоров по прекращению войны. Как сообщил советник нацбезопасности президента США Майк Уолц. Он также заявил, что Дональд Трамп будет рассматривать возобновление помощи для Украины, если будут "приняты меры по укреплению доверия".