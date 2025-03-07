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07 марта 2025, 06:15

ВСУ получили отечественную систему для создания дымового занавеса

07 марта 2025, 06:15
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ систему дистанционного управления дымопуском отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что комплекс предназначен для управляемого зажигания пиротехнических устройств в заданной последовательности и конфигурации.

Система состоит из компьютеризированных пунктов управления, метеостанции, других периферийных устройств и оборудования, позволяющего контролировать и приводить в действие десятки дымовых шашек.

"Инициация пиротехнических устройств регулируется в соответствии с конкретикой задач. Оператор может управлять системой из безопасного места. Станция работает по широкому диапазону температур и другим климатическим факторам", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка".

Ранее ВСУ получили универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

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