"Веселые гонки" с FPV: украинские дронщики уничтожили российскую пехоту на Юге
На Юге Украины бойцы-пограничники обнаружили и уничтожили FPV-дронами личный состав и места укрытия российских войск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Оказалось, что убегать враг умеет, а прятаться не очень. Поэтому все определенные цели были удачно поражены вместе с участниками окопных забегов", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили два российских танка Т-90 на Покровском направлении.
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