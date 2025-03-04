"Веселые гонки" с FPV: украинские дронщики уничтожили российскую пехоту на Юге

фото: ГПСУ

На Юге Украины бойцы-пограничники обнаружили и уничтожили FPV-дронами личный состав и места укрытия российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Оказалось, что убегать враг умеет, а прятаться не очень. Поэтому все определенные цели были удачно поражены вместе с участниками окопных забегов", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили два российских танка Т-90 на Покровском направлении.