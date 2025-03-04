Бригада "Месть" показала, как "рубит" оккупантов в Донецкой области
Пограничники бригады "Месть" уничтожили дронами в Донецкой области САУ и три танка российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Подразделение РУБпАК "Феникс" показало эффективную работу операторов ударных дронов на Донецком направлении.
"В общей сложности пограничники уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 3 танка, пункт управления БпЛА, пушку, 4 единицы автотранспорта оккупантов и ряд вражеских укрытий и пехоту", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины показали, как обнаружили и уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".
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