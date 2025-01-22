фото: Минобороны

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon отечественного производства

Об этом сообщает пресс-служба оборого ведомства, информирует RegioNews.

Комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач. Летательные аппараты комплекса оснащены электродвигателями и современной навигационной системой. Он выполняет задание при температуре от -20 °С до +45 °С, даже во время сильного ветра. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

Отмечается, что рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны врага.

Напомним, в течение прошлого года Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ около 30 новых образцов стрелкового вооружения и около 10 образцов гранатометов.