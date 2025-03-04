фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ночью защитники нанесли серию ударов по позициям противника с помощью тяжелых бомберов "Баба Яга".

"В результате ударов уничтожены три вражеских укрытия и боевая машина. У оккупантов не будет покоя ни днем, ни ночью, пока хотя бы один из них будет оставаться на нашей земле!", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ударили дронами и минометами по блиндажам врага на Волчанском направлении.