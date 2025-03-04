Появились кадры ночной работы тяжелых бомберов "Баба Яга" по россиянам на Харьковщине
Пограничники-аэроразведчики круглосуточно продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Ночью защитники нанесли серию ударов по позициям противника с помощью тяжелых бомберов "Баба Яга".
"В результате ударов уничтожены три вражеских укрытия и боевая машина. У оккупантов не будет покоя ни днем, ни ночью, пока хотя бы один из них будет оставаться на нашей земле!", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ударили дронами и минометами по блиндажам врага на Волчанском направлении.
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