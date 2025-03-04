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04 марта 2025, 20:55

"Настоящие друзья с вами": Залужный показал письма британцев с поддержкой в Украину

04 марта 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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Британцы отправили в посольство Украины сотни писем со словами поддержки. Также они спрашивают, куда нужно донатить и писать слова благодарности

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает RegioNews.

Он отметил, что в посольство Украины британцы направили сотни писем с вопросами, как можно помочь украинцам. В частности, интересуются, куда передать слова благодарности и куда донатить.

В отрывке одного из писем, которые можно увидеть на фото Залужного, британец пишет "после действий некоторых лидеров в США". Поэтому можно предположить, что это было написано после ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме.

"Я понимаю, что вы можете чувствовать себя брошенными и смеющимися. Пожалуйста, знайте, что эти слова не представляют настоящие чувства мира. Не позволяйте их словам преуменьшать ваш дух или ваши достижения. Настоящие друзья Украины здесь, с вами", - говорится в одном из писем британцев к украинцам.

Следует отметить, что недавно британская компания YouGov проводила опрос. В результате оказалось, что большинство британцев считают, что важнее поддерживать Украину, чем иметь хорошие отношения с США. Поддержку Украины важнее назвали 48% респондентов, а вариант с отношениями с США – всего 20%.

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