Британия выделит Украине средства на закупку более 5 тысяч ракет-перехватчиков LMM

фото: Министерство обороны Украины

Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины ракетами-перехватчиками LMM. Силы обороны получат более 5 000 ракет для защиты от атак ударных дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Это соглашение ― одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинской ПВО к 2030 году. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", ― говорится в заявлении ведомства.

В рамках этой инициативы Украина получит более 5000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним.

LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы производства компании Thales. Они эффективно уничтожают дроны "Shahed" и уже доказали свою эффективность на поле боя. Производитель отмечает, что ракета LMM массой 13 кг может уничтожать цели на расстоянии более 6 км и имеет скорость в 1,5 Мах.

В Минобороны добавили, что, кроме поставки вооружения, масштабный проект по усилению ПВО также имеет целью локализацию производства и передачу технологий.

Напомним, Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи в 5,69 млрд долларов. Также Лондон введет против РФ новый пакет санкций.

Также Швеция предоставит помощь для усиления украинской ПВО.