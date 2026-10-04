Более 1900 дронов и 1700 авиабомб: Зеленский рассказал о масштабах российских атак за неделю

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Российские войска в течение этой недели применили против Украины более 1900 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 из использованных дронов были реактивными

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

"Только на этой неделе россияне применили по Украине более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивны, и Россия должна отвечать за эскалацию", — написал Владимир Зеленский.

По словам президента, только за минувшую ночь российские войска выпустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них были реактивными. Под ударом оказались Киев, Днепропетровщина, Харьковщина, Донбасса, Сумщина и Запорожье.

Зеленский отметил, что среди основных целей российских атак были жилые дома и критическая инфраструктура – объекты, обеспечивающие повседневную жизнь людей. Из-за ударов в общинах возникли перебои с электроснабжением, а соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

"Сегодня утром россияне снова ударили дроном по Северному мосту в Киеве. Атаковали дронами обычный состав медицинских препаратов в Сумах. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким. В Днепре ударили по предприятию связи. Шесть человек ранены в результате этих ударов", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке международных партнеров и не должна оставаться один на один с российским террором.

"Сегодня в Киеве с визитом Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии. Страны, последовательно демонстрирующие лидерство в защите жизней украинцев и украинок от российских ударов. Мы благодарны за всю поддержку. И сегодня готовим решение для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться. Будут важнее. останавливать вместе. Спасибо всем, кто помогает", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что ночью российские беспилотники атаковали Бориспольский район Киевской области . В результате атаки повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, начальная школа, кафе и медицинское учреждение. Люди не пострадали.